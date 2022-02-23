Бернли, Великобритания, , 21:37 — REGNUM Сегодня, 23 февраля, в Бернли на стадионе «Терф Мур» футбольный клуб «Бернли» в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Стартовые составы команд:

«Бернли»: Ник Поуп, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Коннор Робертс, Эрик Питерс, Джек Корк, Джош Боунхилл, Дуайт Макнил, Аарон Леннон, Ваут Вегорст, Джей Родригес.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Сон Хын Мир, Эмерсон, Райан Сессеньос, Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур, Харри Кейн.

Ранее этот матч был отложен на неопределенное время из-за случаев заражения коронавирусом в составе «шпор».

На данный момент «Тоттенхэм» с двенадцатью победами и 39-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», набрав семнадцать очков, идет на предпоследней позиции в зоне вылета.