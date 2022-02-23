Минск, , 21:36 — REGNUM Постоянным и полномочным представителем Белоруссии при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен Александр Гриневич. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

ОДКБ Zviazda.by

«Александр Гриневич назначен постоянным и полномочным представителем Беларуси при ОДКБ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что занимавший ранее этот пост Вячеслав Ременчик освобожден от должности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что при согласии властей Украины и мандате Совета Безопасности ООН могла бы направить миротворцев в Донбасс Организация Договора о коллективной безопасности.