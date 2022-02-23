Манчестер, Великобритания, 23 февраля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. 23 февраля пресс-служба «Манчестер Юнайтед», выступающего в Английской Премьер-лиге 2021/22, заявила, что клуб продолжит сотрудничество с «Аэрофлотом».

«Манчестер Юнайтед»

«Клуб останется партнером «Аэрофлота». Партнерское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России. У нас множество партнеров по всему миру. Как футбольный клуб мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам», — сказали в пресс-службе «манкунианцев».

Ранее сообщалось, что команда не полетела на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 с мадридским «Атлетико» рейсом российской авиакомпании.

После 26-ти сыгранных туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед», одержав тринадцать побед, потерпев шесть поражений и набрав 46 очков, занимает четвертую позицию в турнирной таблице лиги.