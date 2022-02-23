Неаполь, Италия, 23 февраля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. 28-летний фланговый нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай пропустит завтрашний матч с «Наполи» из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба «сине-гранатовых».

«Барселона»

Завтра, 24 февраля, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет каталонскую «Барселону». Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Первый матч «Барселоны» с «Наполи» завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Петр Зелиньский (29') и Ферран Торрес (59' пенальти).

В текущем сезоне на счету Мемфиса Депая восемь забитых мячей и две результативные передачи в шестнадцати турах испанской Примеры 2021/22.

Депай выступает за «Барселону» с 1 июля 2021 года после перехода из французского «Лиона» на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает нидерландского нападающего в 45 миллионов евро.