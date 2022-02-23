Луганск, 23 февраля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Ряд населенных пунктов в Луганской Народной Республике (ЛНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

U.S. Army Europe ВСУ

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По последним данным, украинские военные обстреляли села Пришиб, Золотое-5, Калиновка, Сокольники, Нижнее Лозовое, Желобок, а также поселок городского типа (пгт) Калиново, пгт Донецкий и поселок Голубовское.

Отмечается, что ВСУ применяли крупнокалиберные пулеметы, артиллерийские орудия, минометы, станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 и ручные противотанковые гранатометы РПГ-7.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентами Польши и Литвы в Киеве заявил, что ВСУ готовы к любому сценарию развития событий.