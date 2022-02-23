Зальцбург, Австрия, 23 февраля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. 23 февраля на официальном сайте австрийского футбольного клуба «Ред Булл Зальцбург» сообщили о новый случая заражения коронавирусом.

Philipp Стадион «Ред Булл Арена»

На данный момент в команде выявлено пятнадцать положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Также «быки» отменили две последние тренировки, а также усилили меры безопасности и гигиены, заразившиеся были отправлены на самоизоляцию.

После двадцати туров австрийской Бундеслиги 2021/22 «Ред Булл Зальцбург» с шестнадцатью победами и 51-м набранными очком занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.

8 марта австрийский клуб в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с мюнхенской «Баварией». Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».