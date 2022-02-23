Москва, 23 февраля 2022, 20:49 — REGNUM Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков прокомментировал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что в прошлом Соединенное Королевство «пнуло царя Николая I» и сейчас Лондон «может повторить это».
Конашенков добавил, что британским военным следует учить историю, «чтобы своими жизнями не обогащать общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам».
Конашенков напомнил, что именно данный «подвиг» британцев на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в прошлом Соединённое Королевство «пнуло царя Николая I» и сейчас оно «может повторить это».
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