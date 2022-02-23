Новочеркасск, Ростовская область, 23 февраля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Общественное движение «Союз казаков Дона» и казаки-студенты Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени Платова совместно с Ростовской-на-Дону епархией помогли воспитанникам дома ребёнка из Донецкой Народной Республики переехать в Новочеркасск (Ростовская область), передаёт ИА REGNUM.

Дети

В течение трёх дней волонтёры приводили в порядок и обустраивали дом, в котором временный приют найдут 24 ребёнка вместе с воспитателем. Добровольцы обеспечили будущих постояльцев продуктами, вещами, установили кровати.

Детей в возрасте от четырёх до 14 лет взял на попечение житель Новочеркасска, предоставив в пользование трёхэтажное домовладение.