Донецк, 23 февраля 2022, 20:21 — REGNUM Журналистов российского телеканала «Звезда» в Донбассе обстреляли украинские военные. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 23 февраля заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин журналистам.
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По его словам, ЧП произошло в ходе работы на месте разрушений жилых домов в районе села Спартак.
«Съемочная группа журналистов ТК «Звезда» попала под обстрел украинских боевиков», — сказал Басурин.
Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести на Украине режим ЧП сроком на 30 дней за исключением Донецкой и Луганской областей.