Москва, 23 февраля 2022, 20:14 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в прошлом Соединённое Королевство «пнуло царя Николая I» и сейчас оно «может повторить это».
«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это», — цитирует слова Бена Уоллеса агентство PA.
По его словам, президент России Владимир Путин якобы «допустил ту же ошибку, что в своё время император Николай I, пойдя на конфронтацию с Западом без союзников».
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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков следующим образом прокомментировал заявление Бена Уоллеса: «Не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, по сообщениям в СМИ, уже демонстрировала свои чудные познания географии России. Поэтому публичное углубление в историю России главы британского Минобороны Бена Уоллеса уже неудивительно. Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Во славу Ея Величества».