Москва, , 20:14 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в прошлом Соединённое Королевство «пнуло царя Николая I» и сейчас оно «может повторить это».

Игорь Конашенков Mil.ru

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это», — цитирует слова Бена Уоллеса агентство PA.

По его словам, президент России Владимир Путин якобы «допустил ту же ошибку, что в своё время император Николай I, пойдя на конфронтацию с Западом без союзников».

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков следующим образом прокомментировал заявление Бена Уоллеса: «Не так давно глава британского МИД, находясь в Москве, по сообщениям в СМИ, уже демонстрировала свои чудные познания географии России. Поэтому публичное углубление в историю России главы британского Минобороны Бена Уоллеса уже неудивительно. Специально для британских военнослужащих будет полезно узнать, что сегодняшние заявления их военного министра о Крымской войне не более чем мифология. Во славу Ея Величества».

«Балаклавское сражение Крымской войны 25 октября 1854 года вошло в историю вовсе не благодаря упорству шотландского 93-го полка, о котором так запойно рассказывал Уоллес. Единственный подвиг этого подразделения заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии. Понес очень кровопролитные потери. Но и побед никаких не снискал», — продолжил генерал-майор Игорь Конашенков.

«Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана. Именно этот «подвиг» англичан на Крымской войне обогатил все языки мира и военные учебники понятием «пушечное мясо». Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам», — завершил свой комментарий официальный представитель Министерства обороны России.