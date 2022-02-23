23 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Сергей Артёменко, , 23:11 — REGNUM США цинично, жестоко и целенаправленно сливают президента Украины Владимира Зеленского, подводя его под расправу украинских нациков-радикалов за его непослушание.

Украина и США Иван Шилов © ИА REGNUM

После заявления президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР в рамках административных границ Донецкой и Луганской областей и вводе российской армии на нынешнюю территорию ДНР и ЛНР у Зеленского остался только один разумный выход — отдать приказ на вывод украинской армии за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей и оборудование государственной границы Украины согласно новым реалиям, что сохранило бы жизни сотням, если не тысячам украинских военнослужащих и мирным жителям Донбасса.

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Но такой приказ он может подписать разве что в квартире его жены в крымской Ливадии с прекрасным видом на море, поскольку после такого приказа на территории Украины его от расправы украинских нациков-радикалов не защитит никакая охрана.

Время для приказа о наступлении украинской армии на ДНР и ЛНР после ввода российской армии на нынешнюю их территорию безнадёжно упущено, и это настолько понятно всем без исключения, что в настоящее время не факт, что солдаты украинской армии этот приказ будут выполнять, даже если он поступит, поскольку хорошо понимают последствия такого наступления или, точнее сказать, самоуничтожения, учитывая современное вооружение российской армии и уже утраченное многократное превосходство украинской армии в живой силе и технике.

Вместо разумного Зеленский принял самое идиотское решение в данной ситуации, приняв к руководству первую часть лозунга Троцкого «ни мира, ни войны» — тупо продолжая утюжить позиции армий ДНР, ЛНР и их города и посёлки артиллерией и РСЗО. Это даёт возможность российской армии завести в ДНР и ЛНР достаточное количество личного состава и боевой техники для получения тотального превосходства над украинской армией в живой силе и технике и формирования ударных групп для быстрого и эффективного наступления, в результате которого Иловайский и Дебальцевский котлы покажутся просто цветочками.

Тем более что морально украинская армия находится явно не в боеспособной форме, о чём свидетельствует история 20-летнего солдата Артёма Рябчука, служившего в воинской части 3021 Национальной гвардии Украины в Днепропетровске, который утром 27 января расстрелял из автомата десятерых своих сослуживцев, пять из которых погибли. Как объяснил Рябчук, это преступление он совершил в результате издевательств над ним со стороны его сослуживцев. И сколько сотен таких рябчуков в украинской армии после начала боевых действий в первую очередь начнут не воевать с российской армией, а отстреливать обидчиков в своей?

Да и у остальных «боевой дух», прямо скажем, не на высоте. Как сказал старший лейтенант украинской армии Юрий Ш. в интервью одному из украинских изданий: «Нет особого желания рубиться с русскими за ЛДНР».

В таких условиях исход боевых действий в Донбассе вне зависимости от повода для их начала абсолютно предсказуем и приведёт к тем же результатам, что и упомянутое разумное решение, но с многочисленными жертвами, ответственность за которые будет возложена на Зеленского как главнокомандующего украинской армией, причём с теми же последствиями для него, что и в случае принятия разумного решения.

Таким образом, Байден публично и показательно в назидание остальным жестоко накажет Зеленского за его строптивость, непослушание и чрезмерную алчность. Зеленского Байдену не жалко, тем более что у США есть надёжная и проверенная кандидатура на его замену в виде экс-министра МВД Арсена Авакова. Аваков, в отличие от Зеленского, проявил чудеса послушания и моментально выполнил просьбу прилетевшего в Киев в качестве и.о. временного поверенного США на Украине заместителя главы госдепа США Джорджа Кента и уже на следующий день после встречи с ним прямо с утра написал заявление о своей «добровольной» отставке, хотя до этого его не могли уволить с этого поста ни Зеленский, ни даже Петро Порошенко за всё время его президентского срока. Да, и Порошенко по-прежнему в штатовской «обойме», хотя публикация его телефонных переговоров с Байденом изрядно подмочила его авторитет перед американской администрацией, несмотря на его глубокую вовлечённость в использование Украины в американской политике, о чём очень показательно свидетельствует его выступление 17 июля 2014 года на заседании СНБО Украины, спустя несколько часов после падения малайзийского «Боинга»:

"Мы имеем прямые и доказанные случаи применения против Украины огня с территории Российской Федерации. Есть видеодоказательства, есть неопровержимые расчеты, показания, спутниковые фотоснимки, другая доказательная база. Это переводит конфликт в совершенно другую плоскость. Мы меняем тактику, которая позволит нам качественно действовать в условиях непосредственного привлечения вооруженных сил иностранных государств».

Арсен Аваков Пресс-служба МВД Украины

«Привлечения вооруженных сил иностранных государств», читай НАТО, не произошло, но сам текст, в котором были обнародованы и явно не по личной инициативе самого Порошенко планы использования этой катастрофы, весьма примечателен. К настоящему времени Байден полностью реализовал намеченное — весь массив информации в посольстве США на Украине об использовании украинских политиков в борьбе с Трампом во время избирательных кампаний 2016 и 2020 годов, как и данные о покровительстве Байдена в его бытность вице-президентом при Бараке Обаме его сыну Хантеру и украинской нефтяной компании, в которой Хантер получал по 50 тысяч долларов в месяц, полностью и безвозвратно уничтожен.

Теперь для оправдания этого уничтожения нужна хоть небольшая, но война, начало которой Зеленский затягивает, снова проявляя непослушание, чем ставит под угрозу планы Байдена. За это Зеленский и жестоко поплатится. Американцы непослушания не прощают, особенно если оно серьёзно вредит их интересам или нарушает их планы.