Лейпциг, Германия, 23 февраля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Руководство «Ред Булл Лейпцига» готово отпустить 24-летнего французского центрального полузащитника Кристофера Нкунку в «Манчестер Юнайтед», если поступит предложение в размере 75 миллионов евро. Об этом 23 февраля сообщило издание The Sun.

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В текущем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 23-х турах чемпионата Германии 2021/22, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету француза семь голов в шести матчах.

После 23-х туров «Ред Булл Лейпциг», набрав 37 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Нкунку пополнил состав «быков» 18 июля 2019 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Кристофера Нкунку также претендует лондонский «Арсенал».