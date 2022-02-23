Генуя, Италия, , 19:53 — REGNUM 35-летний экс-защитник санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито, выступающий за «Дженоа», в ближайшее время подпишет контракт с «Торонто».

Доменико Кришито Вячеслав Евдокимов

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, Кришито подпишет с клубом МЛС контракт, рассчитанный на два сезона.

В текущем сезоне Доменико Кришито принял участие в пятнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами (все — с пенальти) и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что ближайшим летом состав «Торонто» также пополнит фланговый нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье, отказавшийся продлевать контракт с неаполитанским «Наполи».