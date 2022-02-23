Дортмунд, Германия, , 19:48 — REGNUM Как утверждает издание Cadena SER, 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил предложения от пяти европейских топ-клубов.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

По информации источника, с норвежцем контактировали мадридский «Реал», каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в четырнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В остальных турнирах норвежец забил семь голов в пяти матчах за «шмелей».

Эрлинг Холанд перешел в «Боруссию» 1 января 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость таранного форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.