Киев, , 19:45 — REGNUM Власти Украины не имеют планов по созданию ядерного оружия, заявил 23 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба Министерство иностранных дел Украины

«Мы отказались от третьего в мире по величине ядерного арсенала, и у нас нет планов вернуть себе ядерные вооружения», — сказал он.

По его словам, Украина в 1994 году «посредством денуклеаризации внесла исторический вклад в глобальную безопасность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва всерьёз восприняла заявления Киева о намерении иметь ядерное оружие, так как подобный сценарий создаст стратегическую угрозу для РФ.

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