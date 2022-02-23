Кулеба заявил об отсутствии у Украины планов по созданию ядерного оружия
Киев, 23 февраля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Власти Украины не имеют планов по созданию ядерного оружия, заявил 23 февраля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Министерство иностранных дел Украины
Дмитрий Кулеба
«Мы отказались от третьего в мире по величине ядерного арсенала, и у нас нет планов вернуть себе ядерные вооружения», — сказал он.
По его словам, Украина в 1994 году «посредством денуклеаризации внесла исторический вклад в глобальную безопасность».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва всерьёз восприняла заявления Киева о намерении иметь ядерное оружие, так как подобный сценарий создаст стратегическую угрозу для РФ.
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