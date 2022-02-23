Екатеринбург, , 19:45 — REGNUM В торговых комплексах Свердловской области не планируется закрывать пункты вакцинации от COVID-19. Об этом заявил замгубернатора Павел Креков.

Вакцина «Спутник V»

Цитата из вмдео на YouTube

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Он отметил, что даже если такие пункты слабо посещают, они всё равно удобны населению. «Нам бы хотелось, чтобы в поликлиниках было меньше людей, а не больше», — цитирует его Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжают фиксировать новые случаи заражения граждан коронавирусом и смертей от ковида. Впрочем, в некоторых регионах за сутки уже выздоравливают больше людей, чем заболевают. По некоторым оценкам, плато уже достигнуто.