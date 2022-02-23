Киев, , 19:39 — REGNUM Санкции против России могут ограничить для жителей страны возможность путешествий. Об этом 23 февраля сообщил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, ограничительные меры против России должны быть «очень мощными».

Дуда добавил, что он с сожалением будет поддерживать санкции против страны, которые сделают невозможными путешествия жителей России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Польши Анджей Дуда одобрил размещение на территории страны более 7,5 тыс. иностранных военных.