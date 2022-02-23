Мадрид, 23 февраля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. 22-летний оттянутый нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом сообщило издание Okdiario.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

«Атлетико» выкупило Жоау Фелиша 3 июля 2019 года у португальской «Бенфики» за 127,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро. Текущее соглашение Фелиша с «матрасниками» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне испанской Примеры 2021/22 Жоау Фелиш принял участие в семнадцати турах, в которых набрал 6 (3+3) очков по системе гол+пас. В остальных турнирах португалец забил один мяч и отдал одну результативную передачу в семи матчах за «матрасников».