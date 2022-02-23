Милан, Италия, , 19:20 — REGNUM Как утверждает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, «Милан» готов потратить 100 миллионов евро на подписание новичков в ближайшее летнее трансферное окно.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

В качестве потенциальных новичков «Милана» называют центрального защитника «Лилля» и сборной Нидерландов Свена Ботмана и полузащитника сборной Португалии Ренату Саншеша. Обоих футболистов профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.

На данный момент «Милан», одержав семнадцать побед в 26-ти сыгранных туров и набрав 56 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А 2021/22. В 27-м туре «россонери» примут «Удинезе». Встреча пройдет 25 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».