Гавана, 23 февраля, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Исполнительный секретарь Всемирного совета мира Ираклис Цавдаридис прибыл 23 февраля на Кубу для обсуждения вопросов экономической, торговой и финансовой блокады, введенной против антильской нации Соединенными Штатами. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление Кубинского института дружбы народов.

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Среди прочих вопросов будет рассмотрена также и подготовка к Ассамблее всемирного совета мира, намеченной на конец августа 2022 года, а также организация встречи на Кубе представителей стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Во время визита Цавдаридис планирует также принять участие в VII Международном семинаре за мир и упразднение иностранных военных баз. В заключении представитель Совета проведет переговоры с представителями государственных органов и гражданского общества.