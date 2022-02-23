Коркино, Челябинская область, 23 февраля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В Челябинской области 11-летняя девочка погибла во время купания в бассейне. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Трагедия произошла днём 23 февраля в Коркинском районе. Девочка отдыхала со своими родными. По предварительным данным, её волосы попали в отверстие для слива воды и она не смогла выплыть.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, добавили в ведомстве.