Турин, Италия, , 18:56 — REGNUM 28-летний оттянутый нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала ближайшим летом станет свободным агентом и перейдет в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента. Об этом 23 февраля сообщило издание Diario Sport.

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

Также сообщается, что на Дибалу претендуют лондонский «Тоттенхэм» и миланский «Интер».

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в двадцати туров итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативным передачами. Также аргентинец получил две желтые карточки.

Дибала выступает за «Ювентус» с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Аргентины, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.