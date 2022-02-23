Санкт-Петербург, , 18:56 — REGNUM В Ленинградской области 23 февраля состоялись акции и мероприятия в поддержку жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, в регионе продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Акция «Своих не бросаем» в Ленинградской области Lenobl.ru

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Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в патриотической акции «Своих не бросаем» с символикой ДНР и ЛНР уже приняли участие жители Кингисеппского, Кировского, Сланцевского и Тосненского районов Ленобласти. В Волховском районе в поддержку жителей Донбасса провели товарищеский турнир по футболу.

Во всех районах региона продолжается сбор гуманитарной помощи, соответствующие пункты открыты во всех районах Ленинградской области.

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Напомним, губернатор региона Александр Дрозденко и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области полностью поддержали решение руководства России о признании независимости ДНР И ЛНР.

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