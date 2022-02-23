23 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Ярослав Чингаев, , 21:53 — REGNUM В День защитника Отечества в музее Победы на Поклонной горе прошла большая праздничная программа.

Вечный огонь. Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Многие москвичи пришли в этот день в Музей Победы вместе со своими детьми, чтобы познакомить их с одним из важнейших событий нашей страны — Великой Отечественной войной. В борьбе с фашистским захватчиком советский народ показал всему миру, что значит быть защитником Отечества.

Зал Славы. Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гости музея смогли увидеть уникальную экспозицию музея, состоящую из множества уникальных разделов, в их числе диорамы и реликвии тех лет.

Зал Памяти и Скорби. Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Книга Памяти. Зал Памяти и Скорби. Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Интерактивная панель. Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Медаль «Золотая Звезда» и кортик Героя Советского Союза А. П. Позднякова. Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Экспозиция «Подвиг Армии». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Диорама «Битва за Москву». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Диорама «Сталинградская битва». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Диорама «Блокада Ленинграда». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Диорама «Форсирование Днепра». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Диорама «Битва за Берлин». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зал «Лица Победы». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Для детей музей подготовил тематические квесты. Любой желающий мог познакомиться с образцами вооружения и техники тех времен и пострелять в интерактивном тире из легендарного пистолета-пулемета ППШ-41.

Квесты в музее. Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Интерактивный тир. Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Интерактивный тир. Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В Зале полководцев прошёл праздничный концерт «Служить России». В концерте выступили участники детского фестиваля патриотического творчества «Журавли Победы». Заслуженный артист России Владимир Михайлов передал в фонд музея семейную реликвию — аккордеон, принадлежащий его маме. С ним она выступала на фронтах во время Великой Отечественной войны.

Заслуженный артист России Владимир Михайлов передает в фонд музея аккордеон, с которым его мама выступала на фронтах Великой Отечественной войны Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Праздничный концерт «Служить России». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

ММОО «Поисковое объединение «Тризна» представило однодневную выставку военных трофеев. Поисковики показали реликвии, обнаруженные в местах боев Московской, Смоленской и Тверской областях.

Выставка военных трофеев. Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка военных трофеев. Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка военных трофеев. Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выставка военных трофеев. Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Также 23 февраля в музее открылась выставка молодых художников-монументалистов «Путь воина». На выставке представлено около 40 монументальных работ семи молодых авторов — выпускников Санкт-Петербургской Академии художеств. Свои работы преставили Роман Абдулин, Милада Копелиович, Сергей Некрасов, Марат Кесаев, Чермен Гугкаев, Александр Новоселов, Рустам Яхиханов. Все эти картины в разных техниках объедены одной идеей — благодарностью поколению победителей.

Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

М. Т. Копелиович. Триптих «Опаленные войной». Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM М. Т. Копелиович. Триптих «Опаленные войной». Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Гости выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ветераны на открытии выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гости выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Открытие выставки «Путь Воина». Музей Победы. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В День защитника Отечества вход для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов РФ, курсантов и кадетов был бесплатным.