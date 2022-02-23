Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM Штормовое предупреждение и «желтый» уровень опасности объявлены в Петербурге из-за ожидаемого в четверг, 24 февраля, резкого ухудшения погодных условий. Причиной неблагоприятного прогноза стал сильный ветер.

Зимний дворец Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации Гидрометцентра России, «желтый» уровень погодной опасности действует с 12:00 24 февраля до 00:00 25 февраля. По расчету синоптиков, порывы юго-западного и южного ветра будут достигать 15−18 м/с. Кроме того, на дорогах будет гололедица.

«Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Просим также проявлять особую осторожность пешеходов», — сообщили 23 февраля в пресс-службе Смольного.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на 24 февраля преимущественно без осадков, местами небольшой мокрый снег. Днем юго-западный, южный умеренный ветер, во второй половине дня местами порывы сильного ветра. Температура воздуха ночью −5…−7 градусов, днем +1…+3 градус. На дорогах ночью и в начале дня гололедица.

В пятницу, 25 февраля, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью местами. Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью местами порывы сильного ветра. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса. На дорогах ночью местами гололедица.