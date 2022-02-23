Киев, 23 февраля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. На сайты государственных органов Украины вечером 23 февраля началась массовая DDoS-атака, заявил министр цифровой трансформации этой страны Михаил Федоров.

Alexhost.ru DDoS-атака

«Приблизительно с 16:00 (17:00 мск) началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (Верховной рады), уже работает, КМУ (правительства) и МИД», — написал он в телеграм-канале.

Фёдоров добавил, что это якобы «связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Энн Нюбергер заявила, что российские власти, вероятно, стоят за кибератакой на Украине, которая произошла на прошлой неделе.

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