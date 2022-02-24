24 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Рост напряженности вокруг ДНР и ЛНР беспокоит не только европейских и американских политиков, не остаются в стороне и маленькие заокеанские страны. Эксперт-обозреватель эквадорской газеты El Universo Маурисио Гальегос спроецировал свои переживания в опубликованной 23 февраля статье.

Джон Доу, , 09:14 — REGNUM «Мы не можем не прокомментировать международное противостояние западного мира и России вокруг Украины, опасно обострившееся в последние дни. И хотя этот конфликт далек от нас и мы совсем не можем на него повлиять, происходящие события так или иначе влияют на нас. Конфликт приводит к изменениям цен, что уже происходит с нефтью. Россия является нашим крупнейшим экспортером бананов — она покупает их больше, чем любая европейская страна в отдельности, кроме того, она — крупнейший покупатель наших цветов. Нам неудобно вмешиваться в конфликт, мы не можем судить о том, кто прав.

Военные Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Давайте попробуем вспомнить некоторые парадоксальные моменты из истории, ведь только они помогут нам лучше понять текущую ситуацию. После распада Советского Союза бывшие государства Восточной Европы, находящиеся за железным занавесом, восстановили свою независимость. Освободившиеся страны — их было 14 — вступили в НАТО, военный союз США и Европы, физически окружив Россию. Парадокс заключается в том, что эти страны остались на советской орбите в силу Ялтинского соглашения между Сталиным и Рузвельтом, лидерами двух ведущих держав на тот момент. Его также подписал и Черчилль, с которым Рузвельт никогда не встречался и не общался наедине. К сожалению, советская армия, основная антигитлеровская сила, оккупировала восточноевропейские страны, не выполнив своего обязательства по проведению свободных выборов.

Черчилль, Рузвельт и Сталин. Ялтинская конференция. 1945

Страны НАТО ведут себя с Россией надменно, потому что они сильнее ее экономически. Но не военно. Давайте вспомним и о Китае, оказывающем России поддержку. НАТО не оценило желание России существовать без окружения Североатлантическим союзом. К сожалению, в будущем США придется обновить свой Конгресс, чтобы занять имперскую позицию и выйти без потерь на грядущих выборах, где, согласно опросам, преимущество будет за Республиканской партией.

Грубость некоторых европейских правителей и министров — не более чем хамство: ни один из них сам по себе не имеет достаточно сил для противостояния России. Дипломатическое соглашение, по которому Украина не станет вступать в НАТО и будет объявлена нейтральной территорией, предотвратит не только вооруженный конфликт, но и грядущее разделение страны.

Признание Путиным Донецка и Луганска, пророссийских регионов Украины, в качестве независимых республик, а также оказание им военной помощи является ответом на непримиримость НАТО.

Подписание документов о признании Донецкой и Луганской народных республик Официальное интернет-представительство президента России

Время найти дипломатический выход еще есть. Наиболее активно стремился к соглашению президент Франции Макрон. Канцлер Германии тоже придерживался довольно умеренной линии. Решение должно быть политическим и дипломатическим».