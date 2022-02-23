Ростов-на-Дону, 23 февраля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Ростовская область приняла 91 тыс. беженцев из Донбасса, сообщила в своём телеграм-канале 23 февраля депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

«На сегодняшний день мы приняли почти 91 тысячу человек. В большинстве своём это женщины, дети и пожилые люди. На сегодняшний день в Ростовской области размещены 5,5 тыс. человек. Ещё 11 тысяч — едут в поездах в другие регионы нашей страны. Отмечу, что практически половина из них — дети. На территории Ростовской области находятся три тысячи детей, ещё 5,5 тысячи едут в другие области и регионы России», — сказала она.

Беженцам помогают 800 волонтёров, ещё 300 добровольцев готовы приступить к своей работе в любое время. Они встречают беженцев, помогают с размещением, обеспечивают горячим питанием, медицинской и психологической помощью.

По данным Стенякиной, в Ростовской области работает 121 пункт временного размещения.