Ливерпуль, Великобритания, 23 февраля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в продлении контракта с 36-летним английским центральным полузащитником Джеймсом Милнером.

Postproduktie.nl Джеймс Милнер

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, Клопп рассчитывает на Милнера до конца следующего сезона. Текущее соглашение английского футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне на счету Джеймса Милнера три результативные передачи в 25-ти матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах.

Милнер перешел в «Ливерпуль» 1 июля 2015 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2 миллиона евро.