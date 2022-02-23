Ханты-Мансийск, , 18:20 — REGNUM В Югре за сутки на 23 февраля госпитализированы 118 больных с COVID-19, 2901 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлено 1070 новых случаев заражения коронавирусом, на 534 человека меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 23 февраля является Сургут — 217.

С начала пандемии в Югре к 23 февраля насчитывается 186 353 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 146 560 пациентов, 2318 скончались (на восемь пациентов больше, чем днём ранее).

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