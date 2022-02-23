В Германии созданный для поддержки СП-2 фонд отказался от своей задачи
Берлин, 23 февраля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Немецкий фонд, созданный для поддержки «Северного потока — 2», отказался от поддержки проекта газопровода. Об этом заявил председатель фонда, бывший премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвин Зеллеринг.
Иван Шилов ИА REGNUM
«Северный поток»
«Экономическая деятельность предприятия остановлена со вчерашнего вечера», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, это связано с решением правительства Германии остановить сертификацию трубопровода.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» не значит, что в будущем он не будет введен в эксплуатацию.
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