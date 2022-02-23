Сан-Сальвадор, , 19:03 — REGNUM Конституционная палата Высшего суда Сальвадора приняла 23 февраля иск об отмене пункта закона об имени физического лица, устанавливающего основания для смены имени. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Карта-флаг Сальвадора Thommy

Данное решение стало первым шагом по удовлетворению требований ЛГБТ-сообщества о выборе имени в соответствии с гендерным самоопределением. Суд даст генеральной ассамблее Сальвадора год для принятия вышеупомянутой реформы.

Автором иска является группа, защищающая права человека на сексуальное разнообразие. Представители группы требуют принятия закона о гендерном самоопределении, который поможет снизить уровень дискриминации и насилия в отношении ЛГБТ-сообщества в Сальвадоре.

Читайте ранее в этом сюжете: США боятся потерять Сальвадор из-за легализации криптовалюты