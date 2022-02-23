Сан-Сальвадор, 23 февраля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Конституционная палата Высшего суда Сальвадора приняла 23 февраля иск об отмене пункта закона об имени физического лица, устанавливающего основания для смены имени. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Thommy Карта-флаг Сальвадора

Данное решение стало первым шагом по удовлетворению требований ЛГБТ-сообщества о выборе имени в соответствии с гендерным самоопределением. Суд даст генеральной ассамблее Сальвадора год для принятия вышеупомянутой реформы.

Автором иска является группа, защищающая права человека на сексуальное разнообразие. Представители группы требуют принятия закона о гендерном самоопределении, который поможет снизить уровень дискриминации и насилия в отношении ЛГБТ-сообщества в Сальвадоре.