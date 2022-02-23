Ростов-на-Дону, , 17:50 — REGNUM За последние сутки более 1,5 тыс. жителей Ростовской области получили вторую COVID-прививку, завершив участие в вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 февраля.

Вакцинация Минобороны России

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В настоящее время участие в вакцинации приняли 2 млн 35,60 тыс. человек (+ 1148 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 987,22 тыс. человек (+ 1589 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить почти 2,8 млн человек — 80% взрослого населения. Наряду с этим проводится вакцинация от COVID-19 среди детей.

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