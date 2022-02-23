Анкара, , 17:39 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным. Об этом 23 февраля сообщили в канцелярии турецкого лидера.

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«В телефонном разговоре с Путиным президент Эрдоган подчеркнул, что усложнение проблемы, а тем более военный конфликт (на Украине), никому не выгоден», — говорится в сообщении.

Он также выразил надежду, что Путин как можно скорее посетит Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик обсуждалось в ходе телефонного разговора президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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