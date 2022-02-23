Москва, 23 февраля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. 26 февраля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

Андрей Пронин ИА REGNUM Арбитр Виталий Мешков

Ассистенты главного судьи — Дмитрий Сафьян и Арам Петросян, резервный арбитр — Антон Фролов.

В последний раз Виталий Мешков работал на московском дерби в апреле 2019 года. Тот матч завершился уверенной победой «красно-синих» со счетом 2:0.

На данный момент ЦСКА с девятью победами и тридцатью очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак», набрав 23 очка, располагается пятью позициями ниже.