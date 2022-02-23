Киев, , 17:32 — REGNUM В мире требует улучшения архитектура безопасности. Об этом, как передает телеканал «Украина-24», заявил 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой Польши Анджеем Дудой.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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«Мы (власти Украины) абсолютно согласны с нашими партнерами, что эта архитектура требует реновации, — сказал украинский лидер. — Я бы очень хотел, чтобы в этом архитектурном комплексе Украину также увидели».

По его словам, Будапештский меморандум уже «не работает».

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на брифинге заявил, что у него нет данных о том, что Киев собирается разрабатывать ядерное оружие.