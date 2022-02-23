Ростов-на-Дону, , 17:31 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 3895 человек, после COVID-19 вылечились 6893 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (801), Таганроге (239), Волгодонске (215), Шахтах (204), Новочеркасске (185), Сальском (124), Аксайском (117), Неклиновском (110), Белокалитвинском (104) и Азовском (103) районах, Новошахтинске (101). 16,6% новых носителей коронавируса — люди старше 66 лет, 12,3% — дети.

Жертвами коронавируса стали ещё 18 человек — девять женщин и девять мужчин.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 304 892 случая заражения коронавирусом, выздоровели 246 647 пациентов. Победить COVID-19 не смогли 10 272 человека.

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