Москва, 23 февраля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Сегодня, 23 февраля, московский «Спартак» открыл свободную продажу билетов на матч девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак» — ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».

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Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в ближайшую субботу, 26 февраля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» с шестью победами и 23-мя очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА, набрав 30 очков, идет на четвертой позиции.

В последний раз ЦСКА и «Спартак» играли между собой 20 сентября 2021 года в матче 8-го тура чемпионата. Тот матч завершился минимальной победой «красно-синих» со счетом 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил таранный форвард сборной России Антон Заболотный.