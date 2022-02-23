Москва, 23 февраля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Россия примет ответные меры, если Великобритания «реализует угрозы в отношении российских СМИ», заявила 23 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В случае если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она добавила, что британские журналисты «могут поинтересоваться у немецких коллег, как это бывает».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британское правительство обратилось к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT.

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