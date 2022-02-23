Ханты-Мансийск, , 17:13 — REGNUM В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 2507 ковидных пациентов, 284 госпитализировано с COVID-19. Об этом 23 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на 23 февраля коронавирус выявили у 2039 тюменцев. Это на 538 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 февраля коронавирус выявили у 156 228 человек, выздоровели 103 502 пациента, скончались 3873 (на семь человек больше, чем днём ранее).

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