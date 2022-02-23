Барселона, Испания, 23 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. 224-летний французский фланговый нападающий Усман Дембеле передумал покидать «Барселону» и хочет остаться в каталонском клубе. Об этом 23 февраля сообщило издание Sport.es.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

Ранее сообщалось, что 32-летний форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг намеревался уговорить Дембеле остаться в «Барселоне».

В текущем сезоне Усман Дембеле из-за травмы принял участие лишь в четырнадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Дембеле перешел в «Барселону» 25 августа 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Соглашение Дембеле с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.