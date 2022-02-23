Брюссель, , 17:03 — REGNUM Европейский союз намерен ввести санкции в отношении министра обороны России Сергея Шойгу и организации «Агентство интернет-исследований», сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что в санкционный список также добавят главу администрации президента России Антона Вайно, начальников штабов ВМФ и представителей трех российских банков, в том числе ВЭБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля американский президент Джо Байден заявил, что США намерены ввести санкции в отношении суверенного долга России.

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