Киев, , 16:59 — REGNUM Украина ожидает от международных партнеров усиления ограничительных мер против Российской Федерации за признание Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Об этом, как передает телеканал «112 Украина» заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой Польши Анджеем Дудой.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 2». Реж. Алексей Кирющенко. 2016. Украина

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«Украина приветствует принятые решения о введении санкций против России, которые были приняты ЕС, США, Канадой, Британией, — сообщил Зеленский. — Ожидаем дальнейших шагов по усилению санкционного давления».

По его словам, ответ международного сообщества на действия России должен быть жестким и решительным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен решил не проводить встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая должна была пройти 24 февраля.