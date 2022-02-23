Лондон, 23 февраля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с продлением его контракта с лондонским клубом.

ФК «Арсенал»

«Я действительно здесь счастлив. Моя цель — создать вместе с клубом команду-победителя. Команда, за которой люди смогут с удовольствием наблюдать. Все произойдет естественным образом», — цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.

Текущее соглашение Микеля Артеты с «канонирами» рассчитано еще на полтора года до конца сезона 2022/23.

После 23-х сыгранных туров «Арсенал», одержав тринадцать побед и набрав 42 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. От зоны Лиги Чемпионов УЕФА команду Артеты отделяет четыре очка.