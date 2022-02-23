Минск, 23 февраля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 6230 и достигло 896 319. Об этом БЕЛТА сообщили 23 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 896 319 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6407.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 882 376 человек и что всего в стране было проведено 12 343 035 тестов на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии выявили более 2,5 тыс. носителей SARS-CoV-2.