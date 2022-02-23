Кемерово, 23 февраля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 24 февраля, ожидаются метели, на дорогах местами гололедица и снежный накат. Ночью видимость при снеге временами 500−1000 м. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Наталия Николаева ИА REGNUM Метель

«Ветер юго-западный 3−8 м/с, местами 9−14 м/с, переменная облачность, ночью небольшой местами умеренный снег, днём местами небольшой снег, местами метель, позёмки, гололедица, снежный накат, гололедно-изморозевые явления. Температура ночью −6…−11 °С, местами −12…−17 °С, днём −2…+3 °С, местами до — 7 °С», — уточняется в прогнозе.

В Кемерове завтра, 24 февраля, ночью прогнозируется −9…−11 °С, днём −1… −3 °С.