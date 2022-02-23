Амстердам, , 16:35 — REGNUM Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов превысила отметку $1000 за тысячу кубометров. Это 23 февраля следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1003,5 за тысячу кубометров. Таким образом, общий рост стоимости голубого топлива с начала торгов составляет более 7%.

Напомним, что расчетная цена газа в Европе днем ранее выросла более чем на 10% — до $929 за тысячу кубометров.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст заявил, что решение канцлера Германии Олафа Шольца приостановить сертификацию газопровода «Северного потока — 2» является «лицемерием».