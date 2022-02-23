Киселёвск, Кемеровская область, , 16:33 — REGNUM В Кемеровской области назначен исполняющий обязанности главы Киселёвского городского округа. Им стал Кирилл Балаганский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальным данным, Кирилл Балаганский родился в Новокузнецке. Окончил Училище олимпийского резерва Ленинска-Кузнецкого, Кузбасскую государственную педагогическую академию, Кузбасский Государственный технический университет, Сибирский государственный индустриальный университет.

Работал директором муниципального предприятия Новокузнецкого района «Память», а также председателем комитета ЖКХ администрации Новокузнецка. С начала 2022 года стал заместителем главы города по строительству в администрации Киселёвска.

Напомним, что его предшественник Максим Шкарабейников занял пост главы Прокопьевска вместо уволенного за банкет во время траура Вячеслава Старченко.

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